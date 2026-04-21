11:13 21.04.2026

Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

Військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби, які приймали участь у бойових діях, стануть інструкторами для патрульних поліцейських на полігонах, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – треба щоб такі ганебні ситуації (теракт у Києві 18 квітня та неналежна реакція патрульних поліцейських – ІФ-У) ніколи не повторилися", – сказав міністр на зустрічі з представниками медіа.

Він наголосив: "Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі".

За словами Клименка, військовослужбовці, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також Державної прикордонної служби будуть залучені в якості інструкторів.

"Це стосується всіх підрозділів: спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і на райвідділки", – акцентував глава МВС.

Також він розказав, що ветеранам, які демобілізувалися, МВС буде пропонувати продовжувати службу саме в системі бойової підготовки поліцейських.

"Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість", – пояснив Клименко.

Крім того, міністр зазначив, що будуть переглянуті протоколи реагування і програми підготовки.

"Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату… Поліцейський не повинен боятися, коли десь вибухає взривпакет або свистить куля. Тому що працівник поліції – він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", – резюмував міністр.

Окремо він зазначив, що більша частина особового складу пройшла через ротації у зведених загонах. "Не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове", – додав Клименко.

Теги: #клименко #мвс #нацгвардія

