П'ятьох поліцейських поранено при затриманні правопорушника з гранатою на Дніпропетровщині

П'ятеро поліцейських зазнали поранень під час затримання громадянина на Дніпропетровщині, що неадекватно поводився та загрожував застосувати гранату; правопорушника затримано, повідомила пресслужба Головного управління поліції у Дніпропетровській області.

"21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат", – йдеться у повідомленні поліції на сайті у вівторок.

Повідомляється, на місце події негайно прибули поліцейські Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком. Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках.

З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання. У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.

Унаслідок вибуху поранено п'ятьох поліцейських. Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження. Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації.