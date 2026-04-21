Інтерфакс-Україна
10:56 21.04.2026

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Атаки РФ по енергетиці призвели до відключень частини споживачів у Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях, через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені сім населених пунктів у Дніпропетровській області, повідомила НЕК "Укренерго".

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм.

Водночас добовий максимум споживання, зафіксований в понеділок увечері, був на 5,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 17 квітня. Причина таких змін – суттєве похолодання на всій території України, що зумовлює застосування споживачами електричних обігрівачів.

На ранок вівторка рівень споживання залишався таким, як у понеділок.

"Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00", – закликає "Укренерго".

Як повідомлялося, планових обмежень енергоспоживання на вівторок не заплановано.

 

