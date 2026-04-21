Інтерфакс-Україна
Події
10:49 21.04.2026

Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційні закони, які наближають українські товари та енергоринок до стандартів Європейського Союзу, повідомила пресслужба українського парламенту.

"4831-ІХ – крок до визнання українських товарів у ЄС. Закон є необхідною умовою для укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу"), впроваджує європейські принципи перевірки продукції та посилює відповідальність суб'єктів господарювання за відповідність продукції технічним регламентам", – йдеться у повідомленні Верховної Ради у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється також, що підписано закон №4834-ІХ, який стосується діяльності енергетики за правилами ЄС. "Україна офіційно приєднує свій ринок електроенергії до європейського. Закон впроваджує нові поняття (агрегація, гнучкість, громадські енергетичні об'єднання) та забезпечує прозорі й конкурентні умови для учасників енергетичного сектору", – зазначено у повідомленні.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 17.04.2026
Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

16:57 15.04.2026
Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

15:47 14.04.2026
Зеленський підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за антисемітизм

Зеленський підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за антисемітизм

11:08 10.04.2026
Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву

Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву

19:57 08.04.2026
Угорщина координувала свої дії з РФ, щоб гальмувати переговори про вступ до ЄС – ЗМІ

Угорщина координувала свої дії з РФ, щоб гальмувати переговори про вступ до ЄС – ЗМІ

15:26 08.04.2026
Угорщина не була проти надання Україні бенчмарок за останніми трьома переговорними Кластерами – Качка

Угорщина не була проти надання Україні бенчмарок за останніми трьома переговорними Кластерами – Качка

15:10 08.04.2026
Качка: зараз ще немає чіткої моделі вступу України в ЄС, але ведеться активна дискусія

Качка: зараз ще немає чіткої моделі вступу України в ЄС, але ведеться активна дискусія

18:02 01.04.2026
Зеленський обговорив міністеркою закордонних справ Ірландії питання євроінтеграції та співпрацю в ОПК

Зеленський обговорив міністеркою закордонних справ Ірландії питання євроінтеграції та співпрацю в ОПК

12:45 25.03.2026
Порошенко в Раді заявив про кризу державного управління і закликав голосувати за євроінтеграційні законопроєкти

Порошенко в Раді заявив про кризу державного управління і закликав голосувати за євроінтеграційні законопроєкти

ВАЖЛИВЕ

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

