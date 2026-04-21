Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційні закони, які наближають українські товари та енергоринок до стандартів Європейського Союзу, повідомила пресслужба українського парламенту.

"4831-ІХ – крок до визнання українських товарів у ЄС. Закон є необхідною умовою для укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу"), впроваджує європейські принципи перевірки продукції та посилює відповідальність суб'єктів господарювання за відповідність продукції технічним регламентам", – йдеться у повідомленні Верховної Ради у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється також, що підписано закон №4834-ІХ, який стосується діяльності енергетики за правилами ЄС. "Україна офіційно приєднує свій ринок електроенергії до європейського. Закон впроваджує нові поняття (агрегація, гнучкість, громадські енергетичні об'єднання) та забезпечує прозорі й конкурентні умови для учасників енергетичного сектору", – зазначено у повідомленні.