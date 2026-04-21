Інтерфакс-Україна
Події
10:47 21.04.2026

Окупанти скинули авіабомбу на Слов'янськ, постраждали троє цивільних

1 хв читати

Троє осіб зазнали поранень у Слов'янську (Донецька обл.) через ворожий скид авіабомби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Три людини поранені внаслідок ранкового удару по Слов'янську. Росіяни знову скинули півторатонну авіабомбу в центр міста. ", – написав Філашкін у Телеграмі у вівторок.

За його даними, зруйновано школу, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 4 крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору

За кожен злочин будуть відповідати!

 

Теги: #авіабомба #словянськ

08:47 21.04.2026
У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

14:43 17.04.2026
У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

16:03 15.04.2026
Кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти – ОВА

13:07 11.04.2026
Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ, щонайменше 10 людей поранені – обладміністрація

12:54 01.04.2026
Десантники 7 корпусу ДШВ відбили найбільший мотоштурм на Слов'янському напрямку

16:51 20.03.2026
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей з окремих районів міста – ОВА

13:32 19.03.2026
У Словʼянську невідомий застрелив поліцейського, зловмисника розшукують - поліція

15:49 10.03.2026
Кількість поранених у Слов'янську через ворожий авіаудар зросла до 20 осіб - ОВА

13:33 10.03.2026
Кількість загиблих у Слов'янську збільшилася до чотирьох осіб - ОВА

13:24 10.03.2026
У Слов'янську кількість поранених через російський обстріл вранці зросла до 17 осіб – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА