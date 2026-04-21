Окупанти скинули авіабомбу на Слов'янськ, постраждали троє цивільних

Троє осіб зазнали поранень у Слов'янську (Донецька обл.) через ворожий скид авіабомби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Три людини поранені внаслідок ранкового удару по Слов'янську. Росіяни знову скинули півторатонну авіабомбу в центр міста. ", – написав Філашкін у Телеграмі у вівторок.

За його даними, зруйновано школу, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 4 крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору

За кожен злочин будуть відповідати!