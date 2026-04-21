10:31 21.04.2026

Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок, повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

"За суми від $2 до 20 тис. ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску", – йдеться в повідомленні відомства.

За даними української спецслужби, на Закарпатті військова контррозвідка СБУ у взаємодії з Держприкордонслужбою затримала ділка, який налагодив ще один канал втечі ухилянтів до Євросоюзу.

"Фігурант організував "кортеж" для переправлення військовозобов'язаних через західний кордон. Під час руху автоколони спочатку виїжджав "водій-розвідник", який відстежував наявність блокпостів на маршруті. Одразу за ним прямувала основна машина з клієнтами", – зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що у разі виявлення на маршруті контрольно-пропускних пунктів, ухилянтів висаджували неподалік та надавали карти-інструкції щодо обхідних шляхів.

Правоохоронці затримали організатора схеми "на гарячому" у гірській місцевості Рахівського району, коли він перевозив трьох ухилянтів у напрямку державного кордону.

Крім того, як інформує СБУ, на Львівщині затримано лікаря-психіатра центральної лікарні в регіоні, який за хабарі пропонував військовозобов'язаним встановлення III групи інвалідності.

"Для "швидкого" оформлення меддокументів він обіцяв вплинути на знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК)", – зазначають у відомстві.

Також, згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області викрито ділка, який торгував фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби у бойових підрозділах.

За матеріалами справи, фігурант обіцяв уже мобілізованим чоловікам залучити знайомих посадовців ВЛК для підроблення медвисновків з подальшим переведенням у тилові військові частини.

На Одещині, за даними СБУ, затримано трьох працівників центру екстреної медичної допомоги, які на "кареті швидкої" переправляли ухилянтів до невизнаного Придністров'я.

"Правоохоронці затримали зловмисників, коли вони перевозили до сусідньої країни ухилянта, замаскованого під водія-санітара", – повідомляють у відомстві.

Також підозру отримав місцевий фермер, який організував нелегальний "трафік" призовників за межі України в обхід КПП.

"До оборудки він залучив місцевого перевізника, який доставляв ухилянтів до прикордонних населених пунктів, звідки вони пішки перетинали кордон лісовими стежками", – йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією української спецслужби, у Вінниці затримано мешканця столиці, який організував канал нелегальної міграції за межі України – зловмисник переправляв ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Дністер.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва, Нікопольської окружної прокуратури, Львівської та Вінницької обласних прокуратур, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

 

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

11:59 21.04.2026
Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

12:11 15.04.2026
Нацполіція затримала п'ятьох фігурантів схем для ухилянтів, серед них – співробітники вишу Києва

Нацполіція затримала п'ятьох фігурантів схем для ухилянтів, серед них – співробітники вишу Києва

14:42 13.04.2026
СБУ і Нацполіція викрили ще 5 схем ухилення від мобілізація, серед організаторів – лікарі

СБУ і Нацполіція викрили ще 5 схем ухилення від мобілізація, серед організаторів – лікарі

10:36 03.04.2026
Житель Хмельниччини за суму до $10 тис. "знімав з розшуку" військовозобов'язаних – ДБР

Житель Хмельниччини за суму до $10 тис. "знімав з розшуку" військовозобов'язаних – ДБР

14:28 02.04.2026
СБУ викрила угруповання медиків на Черкащині, яке займалося схемами для ухилянтів

СБУ викрила угруповання медиків на Черкащині, яке займалося схемами для ухилянтів

16:39 31.03.2026
На Буковині викрили канал незаконного перетину кордону з "прибутком" у 200 тис євро

На Буковині викрили канал незаконного перетину кордону з "прибутком" у 200 тис євро

09:37 30.03.2026
Лісовий: Фігуранти справи про розтрату коштів в Київському університеті культури на сьогодні не працюють в Міносвіти

Лісовий: Фігуранти справи про розтрату коштів в Київському університеті культури на сьогодні не працюють в Міносвіти

