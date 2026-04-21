Події
10:00 21.04.2026

Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

Російські окупанти, попри продовження наступу на сумському напрямку, спромоглися захопити за минулий тиждень, з 13 по 20 квітня, 35,58 кв км української території, що майже удвічі менше, ніж позаминулого тижня, коли ворог спромігся збільшити площу окупації на 63,13 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Половина з захопленого прийшлася на Сумську область, де ворог захопив у прикордонні 17,74 кв км (на позаминулому тижні – 20,33 кв км) із зменшенням району проникнення на 8,63 кв км.

Також майже не змінилися темпи просування ворога в Донецькій області. На всіх відповідних напрямках фронту – покровському, костянтинівському, краматорському, сіверському – ворог захопив за минулий тиждень 14,64 кв км (за позаминулий 15,82 кв км) із зменшенням району проникнення на 3,65 кв км.

Крім цього, ворог за минулий тиждень зміг захопити 3,2 кв км в місті Гуляйполе Запорізької області за рахунок закріплення в зоні проникнення та розширити на 2,5 кв км "сіру зону" в районі сусіднього села Мирне, де просувався позаминулого тижня.

Натомість на куп'янському напрямку в Харківській області, де на позаминулому тижні противник захопив понад 23 кв км в районі села Піщане, сили оборони змогли повністю зупинити ворога – за останній тиждень лінія фронту без змін. Також без змін біля села Ветеринарне Харківської області на північ від обласного центру, де на позаминулому тижні ворог перейшов кордон, але далі просунутись не зміг.

На всіх інших напрямках за минулий тиждень також без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зросла на 35,58 кв. км, а зона проникнення зменшилась на 16,27 кв км.

Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 5,1 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 2,3 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 9 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі окупації ворогом поновилося, але вже меншими темпами.

 

Теги: #війна #deepstate

