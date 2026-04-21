Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину минулої доби, обійшлося без постраждалих – ОВА

Російські окупаційні війська за минулу добу 11 разів обстрілювали населені пункти Донецької області, з лінії фронту було евакуйовано 176 людей, зокрема 14 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 21 квітня. Інформація про постраждалих за попередню добу не надходила. (…) Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 176 людей, у тому числі 14 дітей", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними ОВА, у Краматорському районі у Торському Лиманської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 15 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору. У Красноторці Краматорської громади пошкоджено двоповерхівку. У Привіллі Черкаської громади знищено автівку.

У Бахмутському районі у Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.