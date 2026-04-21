09:10 21.04.2026

ПС ЗСУ: У ніч проти вівторка збито/подавлено 1 ракету та 116 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: У ніч проти вівторка збито/подавлено 1 ракету та 116 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА
Фото: НГУ

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 116 зі 143 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 17 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 21 квітня (з 18:00 20 квітня) противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. – рф, та 143 ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.

 

