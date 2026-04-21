09:07 21.04.2026

Мельник в ООН відкинув звинувачення РФ та заявив про її військові втрати, кризу армії й співучасть з Іраном

Мельник в ООН відкинув звинувачення РФ та заявив про її військові втрати, кризу армії й співучасть з Іраном

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН відкинув звинувачення російської делегації на адресу України та заявив про системні проблеми в російській армії, значні щомісячні втрати особового складу, а також співучасть Росії з Іраном у контексті атак на енергетичну інфраструктуру партнерів України в регіоні Перської затоки.

"Ігнорування могло б здатися природною реакцією на постійний потік брехні, яку Росія поширює в цій залі. Але це створює ілюзію, ніби в словах російської делегації є якась фактична основа, що є абсолютно неправдою", – наголосив Мельник.

Коментуючи твердження РФ щодо зовнішньої політики України, Мельник заявив, що вони не мають під собою реальної основи та свідчать про втрату Росією довіри і її зростаючу неактуальність у регіоні. Він також зазначив: "Правда полягає в тому, що саме Україна надає практичну допомогу партнерам у Перській затоці, захищаючи їхню енергетичну інфраструктуру від злочинних ударів іранських дронів і ракет, підтримуваних Росією".

Окремо дипломат відкинув заяви російської сторони щодо мобілізації в Україні, запропонувавши звернути увагу на ситуацію у збройних силах РФ. За його словами, Росія щомісяця втрачає щонайменше 30-35 тисяч військових, що перевищує темпи набору за контрактом і свідчить про системну кризу її армії.

Мельник також заявив, що Кремль дедалі більше не здатен залучати добровольців, а регіональні влади РФ конкурують за підписні бонуси, залучаючи вразливі категорії населення. Він додав, що новобранців часто відправляють у штурмові дії без належної підготовки, через що "їхня тривалість життя на фронті вимірюється тижнями або днями".

"Україна бореться за свою батьківщину. Це Росія виснажує власне населення", – підсумував Мельник.

 

