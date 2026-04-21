Інтерфакс-Україна
08:52 21.04.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 174 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

