У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

У Слов'янську внаслідок двох нічних авіаційних ударів російських військ по центральних районах міста постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, перший авіаудар було завдано о 23:20, другий – о 05:50. Обидва удари прийшлися по центральних частинах міста.

"За ніч ворог двічі атакував наше місто. Авіаудари. ФАБи… Обидва рази постраждали центральні частини Слов'янська. Зруйновано начальний заклад. На даний час відомо про трьох постраждалих" – зазначив Лях.

За словами очільника МВА жінку госпіталізовано, її чоловіку та дорослому сину медичну допомогу надано амбулаторно.