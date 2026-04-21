Інтерфакс-Україна
08:47 21.04.2026

У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

У Слов'янську внаслідок двох нічних авіаційних ударів російських військ по центральних районах міста постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, перший авіаудар було завдано о 23:20, другий – о 05:50. Обидва удари прийшлися по центральних частинах міста.

"За ніч ворог двічі атакував наше місто. Авіаудари. ФАБи… Обидва рази постраждали центральні частини Слов'янська. Зруйновано начальний заклад. На даний час відомо про трьох постраждалих" – зазначив Лях.

За словами очільника МВА жінку госпіталізовано, її чоловіку та дорослому сину медичну допомогу надано амбулаторно.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 21.04.2026
За добу росіяни завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, загинули 2 людини та 10 поранені

08:31 21.04.2026
15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

08:00 21.04.2026
За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

07:40 21.04.2026
Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

22:51 20.04.2026
У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

14:43 17.04.2026
У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

16:03 15.04.2026
Кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти – ОВА

12:54 01.04.2026
Десантники 7 корпусу ДШВ відбили найбільший мотоштурм на Слов'янському напрямку

16:51 20.03.2026
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей з окремих районів міста – ОВА

ПС ЗСУ: У ніч проти вівторка збито/подавлено 1 ракету та 116 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА

15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

ОСТАННЄ

Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину минулої доби, обійшлося без постраждалих – ОВА

ПС ЗСУ: У ніч проти вівторка збито/подавлено 1 ракету та 116 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА

Мельник в ООН відкинув звинувачення РФ та заявив про її військові втрати, кризу армії й співучасть з Іраном

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

21 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

