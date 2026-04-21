За добу росіяни завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, загинули 2 людини та 10 поранені

Внаслідок масованих обстрілів за добу російські війська завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, що призвело до загибелі 2 людей і поранення ще 10 у Запоріжжі та Запорізькому районі, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 153 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка у Телеграм.

Зокрема, війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Зарічному, Малокатеринівці, Кушугуму, Оріхову, Чарівному, Долинці, Воздвижівці, Данилівці, Барвинівці, Староукраїнці, Цвітковому, Лісному, Новоселівці, Рівному та Зеленому.

Крім того, 495 ударів безпілотними літальними апаратами різної модифікації, переважно FPV-дронами, були спрямовані по Запоріжжю, Вільнянську, Новомиколаївці, Біленькому, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малим Щербакам, Гуляйполю, Залізничному, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Гуляйпільському, Гіркому, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Залізничному, Мирному, Гуляйпільському та Цвітковому.

"206 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці", – інформує Федоров.