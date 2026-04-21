15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

Унаслідок нічної атаки ворожих безпілотних літальних апаратів по Сумах постраждали 15 мешканців, серед яких троє дітей та переважна більшість людей літнього віку, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.