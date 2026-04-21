Інтерфакс-Україна
08:13 21.04.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1599 ціей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторок.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 369 одиниць особового складу, з яких 171 – ліквідовано; 60 точок вильоту БпЛА; 1 танк; 40 артилерійських систем; 106 одиниць автомобільної техніки; 37 мотоциклів; 302 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-20.04) підрозділами СБС уражено 27370 цілей противника, з них 6623 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

