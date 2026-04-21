Інтерфакс-Україна
Події
08:00 21.04.2026

За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

1 хв читати
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

За добу російські війська здійснили 10 атак на населені пункти двох районів Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомби, внаслідок чого поранення дістали четверо людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень. Майже 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – зазначив він ранком вівторка.

За даними ОВА, на Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Поранення отримали хлопці 16 та 18 років, їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині атаки зазнали Дубовиківська, Миколаївська та Покровська громади. Знищено два приватні будинки, ще дві оселі зайнялися.

Поранення дістали двоє чоловіків: 65-річного госпіталізовано у стані середньої тяжкості, 40-річний лікуватиметься амбулаторно.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА