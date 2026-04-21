Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

Іранська влада відкладала рішення щодо участі в переговорах про потенційне припинення війни, що було зумовлено внутрішнім тиском, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції, який наполягав на жорсткій позиції, повідомляє портал Axios із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, Тегеран не поспішав із направленням переговорної групи до Ісламабаду, тоді як Білий дім протягом понеділка очікував відповідного сигналу.

Як зазначає одне з джерел, на переговірників чинився тиск із вимогою дотримуватися жорсткої позиції: "Жодних переговорів без припинення американської блокади", – таку позицію, за словами джерела, відстоювали представники корпусу.

Водночас іранська делегація очікувала схвалення верховного лідера, яке, за даними джерел, було надано в ніч на понеділок.

Раніше Sky News зазначив, що Іран відмовився від проведення другого раунду мирних переговорів зі США через "надмірні вимоги" Вашингтона та тривалу морську блокаду.

В свою чергу президент США Дональд Трамп у понеділок заявив New York Post, що американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом летить до Ісламабада для переговорів з Іраном.