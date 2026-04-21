Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

У ніч проти вівторка російські війська завдали кількох ударів по житловому району Сум, є постраждалі, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вночі ворог вкотре атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру обласного центру. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки – вибито вікна, також виникли займання транспортних засобів.

"Наразі вже відомо про щонайменше 6 постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані щодо інших потерпілих уточнюються. Обсяги завданих руйнувань встановлюються", – інформує пресслужба поліції у Телеграм ранком вівторка.

Крім того, зафіксовано влучання в дах одного з медичних закладів. Територію обстежують профільні служби.