07:40 21.04.2026

Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

У ніч проти вівторка російські війська завдали кількох ударів по житловому району Сум, є постраждалі, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вночі ворог вкотре атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру обласного центру. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки – вибито вікна, також виникли займання транспортних засобів.

"Наразі вже відомо про щонайменше 6 постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані щодо інших потерпілих уточнюються. Обсяги завданих руйнувань встановлюються", – інформує пресслужба поліції у Телеграм ранком вівторка.

Крім того, зафіксовано влучання в дах одного з медичних закладів. Територію обстежують профільні служби.

 

08:47 21.04.2026
У Слов'янську внаслідок двох авіаударів РФ постраждали троє людей та зруйновано навчальний заклад – МВА

08:39 21.04.2026
За добу росіяни завдали ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, загинули 2 людини та 10 поранені

08:31 21.04.2026
15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

08:00 21.04.2026
За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

22:51 20.04.2026
У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

21:42 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

19:13 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

19:06 20.04.2026
Вибух на підприємстві біля Рівного стався через газовий балон, відомо про 9 постраждалих – ОВА

