Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 82 артсистеми, сім бронемашин, 1905 БПЛА, а також 192 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб, танків – 11 884 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од, артилерійських систем – 40 478 (+82) од, РСЗВ – 1 749 (+1) од, засоби ППО – 1 350 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од, спеціальна техніка – 4 132 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.