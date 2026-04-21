21 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 квітня відзначають Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Всесвітній день кроншнепа, Міжнародний день коноплі.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Януарія і тих, хто з ним; святого мученика Теодора, що в Персії; Радониця.

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 71 / 284.

Всесвітній день творчості та інновацій має за мету збільшення обізнаності суспільства щодо необхідності творчого підходу до розв’язання проблем та важливості інновацій для всебічного суспільного розвитку, залучення до креативного мислення, генерування творчих ідей і позитиву.

Всесвітній день кроншнепа

Всесвітній день кроншнепа – це щорічна подія, яка відзначається 21 квітня і спрямована на підвищення обізнаності про важливість збереження кроншнепа (або кульон тонкодзьобий), родини довгоногих і довгодзьобих птахів, які перебувають під критичною загрозою зникнення.

Міжнародний день коноплі

Міжнародний день коноплі— це день, присвячений підвищенню обізнаності про переваги коноплі та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року.

Коноплі мають широкий спектр промислового використання, включно з виготовленням корду, біопластику, взуття, паперу, одягу та конопляного бетону. Вони також відомі своїм насінням, яке є поживним джерелом їжі, і конопляним молоком, яке є альтернативою молочним продуктам. Примітно, що коноплі, разом із бамбуком, є одними з рослин на Землі, які швидко зростають.

Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання коноплі, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці, поетеси, авторки знаменитих романів "Джейн Ейр", "Вільєтт", "Вчитель". Дату народження подано за енциклопедичним довідником "Зарубіжні письменники", інтернет-ресурсами; за іншими даними народилася 18.04.1816 р., 21.06.1816 р.;

150 років від дня народження Степана Івановича Мохнацького (1876-1955), українського релігійного та громадсько-політичного діяча, священника УГКЦ (США);

100 років від дня народження Єлизавети ІІ (1926-2022), королеви і голови держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;

85 років від дня народження Віктора Васильовича Сухенка (1941-1998), українського скульптора.

Ще цього дня:

1910 - Комета Галлея максимально наблизилася до Землі;

1913 - Спуск на воду "Аквітанії", єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах;

1920 - У Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торговельно-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу;

1944 - Жінкам у Франції надано право голосу на виборах;

1960 - Новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразилія;

2019 - Другий тур президентських виборів в Україні. На пост президента обрано Володимира Зеленського.

Церковне свято

Пам'ять святого священномученика Януарія і тих, хто з ним

Священномученик Януарій і з ним святі мученики Прокул, Созій, Фавст, Дисидерій, Євтихій і Акутіон прийняли мученицьку смерть за Христа близько 305 року, під час гоніння імператора Диоклетіана.

Спочатку Януарія кинули у розжарену піч, але він вийшов неушкодженим. Тоді його побили металевими прутами. Це побачили учні єпископа - диякон Фавст і чтець Дисидерій, які заплакали від побаченого. Язичники зрозуміли, що це християни і запроторили їх до в’язниці. Там вже були затримані раніше за сповідання Христа святі диякони Созій і Прокул, і два миряни - Євтихій і Акутіон.

Після цього усіх мучеників віддали на поталу диким звірам, але ті не зачепили їх. Зрештою їх усіх обезголовили за містом. Тіла святих для поховання по одному узяли християни з навколишніх міст, щоб кожне мало свого покровителя. Священномученика Януарія поховали в Неаполі.

Радониця

Радониця – православне свято, яке відзначається у вівторок на другий тиждень після Великодня. У цей день заведено поминати померлих, незалежно від обставин їхньої смерті: християнська кончина, якій передує сповідь, чи раптова загибель. Великоднє поминання включає літургію та відвідини кладовища. За традицією потрібно помолитися біля могили. Посилене моління передбачає запрошення священника. Також близькі померлого можуть прочитати акафіст.

Традиція святкування Радониці виникла ще у давнину. Про свято згадує Іван Златовуст, який жив у IV столітті. Сама назва – Радониця - походить від слова "радіти". Християни мають сприймати смерть близьких як народження в інше життя. Тому один із головних обов’язків вірян – підтримувати померлого постійними молитвами за прощення його гріхів.

Іменини:

Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків.

З прикмет цього дня:

День, коли за погодою пророкують літо: сонце обіцяє теплу осінь, а негода — дощовий сезон. Вважається, що ранковий туман віщує ясну погоду, а тепла ніч — багатий урожай огірків. Не рекомендується важка праця, рукоділля та сварки.

Ясний день — до погожого літа. Дощ або негода — літо буде дощовим та холодним. Теплий вечір і тиха ніч — до сухого та спекотного літа. Туман стелиться по воді — на ясну погоду. Червона зоря — до погіршення погоди. Багато роси — до врожаю огірків. Іній на вікнах — до врожаю зернових.

