Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, не продовжить оголошене двотижневе перемир'я з Іраном, якщо до його завершення у середу ввечері сторони не досягнуть угоди про припинення війни, повідомляє Bloomberg.

За його словами, перемир'я, оголошене 7 квітня, завершується "в середу ввечері за вашингтонським часом", що залишає додатковий час для переговорів, однак він наголосив, що його продовження є малоймовірним.

"Вкрай малоймовірно, що я його продовжу…Мене не будуть квапити до укладення поганої угоди. У нас є весь час світу", – сказав Трамп в інтерв'ю для Bloomberg.

Він також заявив, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до досягнення домовленостей з Тегераном.

"Іранці відчайдушно хочуть, щоб її відкрили. Я не відкрию її, доки не буде підписано угоду", – зазначив президент США.

Ключовим питанням залишається ядерна програма Ірану. Трамп вимагає відмови Тегерана від будь-яких амбіцій щодо ядерної зброї та передачі запасів збагаченого урану, тоді як Іран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-20/trump-says-iran-truce-extension-unlikely-hormuz-to-stay-blocked