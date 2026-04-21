Інтерфакс-Україна
Події
04:41 21.04.2026

Макрон очікує прогресу щодо кредиту ЄС в 90 млрд євро для України після зміни уряду в Угорщині – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що формування нового уряду в Угорщині сприятиме просуванню питання надання Україні кредиту Європейського Союзу в розмірі 90 млрд євро, повідомляє угорський портал 24.hu.

"Ми можемо бути оптимістичними щодо прогресу, який буде досягнутий у питанні надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро…це є дуже позитивним для України, а також для нас і нашого авторитету", – заявив Макрон у понеділок під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Він також зазначив, що формування нового уряду в Угорщині може означати початок нової ери не лише для країни, а й для всієї Європи.

Джерело: https://24.hu/kulfold/2026/04/20/macron-ukrajna-hitel-magyar-peter/

Теги: #кредит #думка #єс #ситуація

