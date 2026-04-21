Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

Президент США Дональд Трамп заявив про, за його словами, значні успіхи у війні та наголосив, що Сполучені Штати продовжують посилювати блокаду Ірану, яку не буде знято до укладення угоди, водночас стверджуючи, що такі заходи мають суттєвий економічний і військовий вплив на Тегеран.

"Я виграю війну, НАБАГАТО, справи йдуть дуже добре, наші військові демонструють дивовижні результати", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, Іран зазнає значних втрат через блокаду, яку США не планують знімати до досягнення угоди: "БЛОКАДА, яку ми не знімемо, доки не буде "УГОДИ", абсолютно знищує Іран. Вони втрачають 500 мільйонів доларів на день".

Президент США також стверджує, що іранські військові сили суттєво ослаблені, зокрема флот і системи протиповітряної оборони, а частина керівництва країни "зникла".

Він також розкритикував низку американських медіа, зокрема The New York Times, The Wall Street Journal та The Washington Post, звинувативши їх у викривленні інформації щодо перебігу конфлікту та заявивши, що вони формують хибне враження про ситуацію на користь Ірану.

Джерело: https://x.com/trumpdailyposts/status/2046291359783690550?s=46