Інтерфакс-Україна
Події
01:31 21.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 25 та 18 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37537

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА