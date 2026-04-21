МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що, за оцінками естонських спецслужб, наразі відсутні ознаки підготовки РФ до можливого військового нападу на країни Балтії або держави НАТО, і підкреслив, що риторика про таку загрозу не відповідає наявним даним розвідки.

Повідомив він у дописі, оприлюдненому в Facebook у понеділок, зазначивши, що обговорив відповідні питання з українським колегою та "добрим другом" Андрієм Сибігою.

"Сьогодні я висловив своєму українському колезі та доброму другу Андрію Сибізі, що риторика України про те, ніби країни Балтії є наступними можливими цілями російської агресії, не відповідає дійсності та не зміцнює нашу безпеку чи безпеку України, а радше служить інтересам Кремля у підриві єдності союзників", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

За словами Цахкни, аналіз ситуації не свідчить про концентрацію російських сил чи підготовку до розширення військових дій проти НАТО. Він також наголосив, що, попри триваючу війну проти України, Росія не демонструє суттєвого посилення своїх можливостей на фронті, а українські сили, за його словами, змогли відвоювати частину територій за останні місяці.

Очільник естонського МЗС також заявив, що економічна ситуація в Росії залишається складною, і навіть додаткові надходження до бюджету не призвели до її суттєвого покращення.

Цахкна підкреслив, що країни Балтії є членами НАТО, який має чіткі плани та спроможності для захисту союзників, а Естонія продовжує збільшувати інвестиції в оборону. Він додав, що союзні війська вже присутні в країні, а її повітряний простір захищений: "Безсумнівно, зусилля щодо зміцнення європейської безпеки мають продовжуватися…безпосередньої загрози для країн Балтії немає, союзні війська присутні в Естонії, а наш повітряний простір захищений".

Водночас міністр наголосив на необхідності подальшого посилення європейської безпеки та збільшення оборонних витрат усіма союзниками, але підкреслив, що безпосередньої загрози для країн Балтії наразі не фіксується.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CQvp64vUN/?mibextid=wwXIfr