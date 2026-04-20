США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

США закликають всі держави – члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні війни в Україні, зокрема шляхом припинення підтримки, яка дає змогу Росії продовжувати конфлікт, заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

"Ми закликаємо всі держави – члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, зокрема шляхом припинення підтримки, яка дає змогу Росії продовжувати цю війну, а також шляхом заохочення обох сторін до переговорного врегулювання. Зокрема, ми закликаємо Китай негайно припинити постачання Росії товарів подвійного призначення та матеріальних компонентів, які сприяють її воєнним зусиллям", – сказала вона.

Брюс наголосила, що КНДР також має припинити постачання боєприпасів, зокрема балістичних ракет, Росії для використання проти України, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН 1718 та 1874, за які сама Росія голосувала.

Крім того, вона підкреслила, що Іран "є ще одним прикладом", оскільки він поставив Росії сотні ударних БПЛА та технології БПЛА для використання в Україні. США підтвердили, що у вересні 2024 року Іран розпочав постачання Росії сотень балістичних ракет малої дальності. Брюс нагадала, що протягом минулого року Росія постачала Ірану критично важливе військове обладнання, доставивши бойові літаки, вертольоти, броньовані машини та інше озброєння, частина якого порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 1929.

Заступниця постійного представника США при ООН заявила, що військова підтримка Росією Ірану становить загрозу безпеці країн Перської затоки.

"Ми закликаємо Росію, як постійного члена Ради, дотримуватися її резолюцій", – скзаала Брюс.

Окремо вона наголосила на Радбезі, що президент США Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що він рішуче налаштований покласти край російсько-українській війні, яка принесла лише смерть і руйнування".

"Сполучені Штати продовжують докладати зусиль для досягнення переговорного та стійкого завершення війни з метою припинити кровопролиття. Ця відданість залишається характерною ознакою рішучості президента Трампа покласти край жаху цього триваючого кровопролиття", – сказала Брюс.

Заступниця представника США зазначила, що менше двох тижнів тому "ми побачили, як переговори дали конкретні результати: Росія та Україна домовилися обміняти 175 військовополонених і додаткову кількість цивільних осіб".

"Сполучені Штати підтримують цей та попередні обміни як один із кроків на шляху до стійкого миру", – додала Брюс.

Окремо вона закликала Росію повернути всіх українських дітей, незаконно депортованих.

"Як подальший крок Сполучені Штати закликають Росію повернути всіх українських дітей, яких вона незаконно депортувала до Росії, а також тих, кого вона примусово вивезла в межах окупованих українських територій. На підтримку цих зусиль, які є предметом особливої уваги Першої леді Меланії Трамп і перебувають у центрі її адвокаційної діяльності, Сполучені Штати фінансуватимуть програму допомоги у розмірі 25 мільйонів доларів для сприяння поверненню цих українських дітей, яких примусово вивезли або депортували до Росії чи на території, контрольовані Росією", – заявила Брюс.

Вона додала, що Сполучені Штати "продовжують наголошувати на необхідності глобальної підтримки зусиль президента Трампа щодо досягнення стійкого миру".

У березні Держдепартамент США повідомив, що Сполучені Штати запускають нову ініціативу на 25 млн доларів для підтримки повернення та реабілітації примусово переміщених українських дітей.