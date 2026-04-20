У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

У Харкові в Основ'янському районі зафіксовано падіння уламків бойового безпілотника, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо падіння уламків бойового безпілотника в Основ'янському районі. Наслідки з'ясовуємо", – наголосив Терехов.

Згодом він уточнив, що станом на цей час відомо про одну постраждалу людину.

"Також є інформація про кілька пошкоджених приватних будинків – вибиті вікна, пошкоджені дахи. Обстеження території триває", – зазначив міський голова.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/3828

https://t.me/ihor_terekhov/3829