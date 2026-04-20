Інтерфакс-Україна
Події
22:51 20.04.2026

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

1 хв читати

У Харкові в Основ'янському районі зафіксовано падіння уламків бойового безпілотника, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо падіння уламків бойового безпілотника в Основ'янському районі. Наслідки з'ясовуємо", – наголосив Терехов.

Згодом він уточнив, що станом на цей час відомо про одну постраждалу людину.

"Також є інформація про кілька пошкоджених приватних будинків – вибиті вікна, пошкоджені дахи. Обстеження території триває", – зазначив міський голова.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/3828

https://t.me/ihor_terekhov/3829

Теги: #харків #постраждала #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

21:42 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

19:13 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

17:24 20.04.2026
У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

08:44 20.04.2026
На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

06:03 20.04.2026
Ворог атакував об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

Ворог атакував об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

17:28 18.04.2026
Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

16:49 18.04.2026
Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ – ПС

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Україна розширює консульську мережу за кордоном – Сибіга вручив патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Зеленський затвердив відзнаку "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА