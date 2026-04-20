Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Через аварійне знеструмлення частина обласного центру Рівного залишилася без електропостачання, наразі енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Через аварійне знеструмлення частина обласного центру залишилася без електрики. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм в понеділок.

За словами очільника ОВА, очікується, що світло вже незабаром повернеться в оселі рівнян.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/9788