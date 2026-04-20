Україна розширює консульську мережу за кордоном – Сибіга вручив патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

Україна продовжує розширювати консульську мережу за кордоном для посилення підтримки громадян і захисту їхніх прав та інтересів, у межах чого було вручено консульські патенти новопризначеним генеральним консулам України в Анталії та Мілані, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, на виконання доручення президента України Володимира Зеленського було вручено консульські патенти новопризначеним керівникам консульських установ.

"Вручив консульські патенти Генеральному консулу України в Анталії Богдану Коноплястому та Генеральному консула України в Мілані Володимиру Вороні", – зазначив Сибіга у дописі в Facebook.

Глава МЗС наголосив, що пріоритетом роботи українських консулів є людяність і надійний захист інтересів громадян України. Він підкреслив необхідність дотримання цих принципів у щоденній роботі, відкритості до потреб людей та оперативного реагування на виклики.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1H1YgDjAvc/?mibextid=wwXIfr