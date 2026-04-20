У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

Гірські рятувальники у Карпатах в понеділок розшукали 16-річного підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як.

"20 квітня гірські рятувальники знайшли 16-річного хлопця, який заблукав під час сходження на гору Хом'як. Його виявили на полонині

"Хом'яківка" та супроводили до села Поляниця, де чекали рідні", – йдеться в повідомленні у Телеграм.

До пошуково-рятувальної операції були залучені рятувальники з Ворохти та Яремче, а також працівники поліції – загалом 12 осіб і 5 одиниць техніки.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали про необхідність дотримання правил безпеки під час перебування в горах: "У гори не варто вирушати наодинці, необхідно планувати маршрут, перевіряти погоду та мати заряджені засоби зв'язку".

Повідомлення про зникнення надійшло о 16:35 від жительки Нововолинська. За її словами, близько 15:00 син повідомив, що заблукав під час підйому, після чого зв'язок із ним зник.

