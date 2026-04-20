22:04 20.04.2026

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

Гірські рятувальники у Карпатах в понеділок розшукали 16-річного підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як.

"20 квітня гірські рятувальники знайшли 16-річного хлопця, який заблукав під час сходження на гору Хом'як. Його виявили на полонині

"Хом'яківка" та супроводили до села Поляниця, де чекали рідні", – йдеться в повідомленні у Телеграм.

До пошуково-рятувальної операції були залучені рятувальники з Ворохти та Яремче, а також працівники поліції – загалом 12 осіб і 5 одиниць техніки.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали про необхідність дотримання правил безпеки під час перебування в горах: "У гори не варто вирушати наодинці, необхідно планувати маршрут, перевіряти погоду та мати заряджені засоби зв'язку".

Повідомлення про зникнення надійшло о 16:35 від жительки Нововолинська. За її словами, близько 15:00 син повідомив, що заблукав під час підйому, після чого зв'язок із ним зник.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/62174

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 20.04.2026
На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

22:55 10.03.2026
Внаслідок ударів по Дніпропетровщині загинула людина, поранено дев’ятьох, серед них дитина - ДСНС

Внаслідок ударів по Дніпропетровщині загинула людина, поранено дев’ятьох, серед них дитина - ДСНС

19:29 10.03.2026
Поліцейські вдруге евакуювали дитину з інвалідністю з небезпечної території у Харківській області

Поліцейські вдруге евакуювали дитину з інвалідністю з небезпечної території у Харківській області

01:49 24.02.2026
Ворог завдав по Запоріжжю щонайменше вісім ударів, поранено троє людей, серед них дитина - ОВА

Ворог завдав по Запоріжжю щонайменше вісім ударів, поранено троє людей, серед них дитина - ОВА

21:50 09.02.2026
Дитина та чоловік постраждали внаслідок удару ворожого дрона по Дніпровському району Херсона - МВА

Дитина та чоловік постраждали внаслідок удару ворожого дрона по Дніпровському району Херсона - МВА

13:14 07.02.2026
На Запоріжжі ворожий дрон поранив семирічного хлопчика та жінку - ОВА

На Запоріжжі ворожий дрон поранив семирічного хлопчика та жінку - ОВА

02:16 06.02.2026
В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

14:52 19.01.2026
У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру

У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру

19:26 13.01.2026
Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

14:13 06.01.2026
У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

