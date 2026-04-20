Інтерфакс-Україна
21:45 20.04.2026

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва, оскільки українська сторона постійно з ними контактує.

"Не треба робити з візиту Джареда і Віткоффа якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними на контакті, по-перше. Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а потрібен їм. Чому? Тому що це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ", – сказав Зеленський у інтерв'ю для телемарафону, повна версія якого транслювалася у понеділок.

Він зазначив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.

"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті по телефону, і по телефону висловлюється бажання продовжувати комунікацію і перемовини", – зауважив президент.

14 квітня Зеленський заявив, що українська сторона ще не отримувала інформації про точну дату приїзду представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера, які беруть участь у перемовинах щодо припинення війни в Україні, до Києва.

Теги: #візит #зеленський #сша

23:38 20.04.2026
США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

20:59 20.04.2026
Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

20:57 20.04.2026
Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

20:44 20.04.2026
Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

17:27 20.04.2026
Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

16:23 20.04.2026
Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

14:28 20.04.2026
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

