Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва, оскільки українська сторона постійно з ними контактує.

"Не треба робити з візиту Джареда і Віткоффа якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними на контакті, по-перше. Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а потрібен їм. Чому? Тому що це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ", – сказав Зеленський у інтерв'ю для телемарафону, повна версія якого транслювалася у понеділок.

Він зазначив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.

"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті по телефону, і по телефону висловлюється бажання продовжувати комунікацію і перемовини", – зауважив президент.

14 квітня Зеленський заявив, що українська сторона ще не отримувала інформації про точну дату приїзду представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера, які беруть участь у перемовинах щодо припинення війни в Україні, до Києва.