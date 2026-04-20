Інтерфакс-Україна
Події
21:42 20.04.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

1 хв читати

Унаслідок атаки російських військ безпілотниками по Харкову кількість постраждалих зросла до семи осіб, серед них 17-річна дівчина, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, влучання зафіксовано на території Основ'янського району міста.

"Через збройну атаку постраждало семеро цивільних людей. 48-річного чоловіка, жінок 50 і 43 років, а також 17-річну дівчину доставили до лікарні", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, вибито вікна.

 

Теги: #харків #постраждалі #атака

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

22:51 20.04.2026
У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

19:13 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

19:06 20.04.2026
Вибух на підприємстві біля Рівного стався через газовий балон, відомо про 9 постраждалих – ОВА

Вибух на підприємстві біля Рівного стався через газовий балон, відомо про 9 постраждалих – ОВА

17:24 20.04.2026
У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

08:44 20.04.2026
На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

06:03 20.04.2026
Ворог атакував об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

Ворог атакував об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

19:45 19.04.2026
Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

