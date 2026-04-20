Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

Унаслідок атаки російських військ безпілотниками по Харкову кількість постраждалих зросла до семи осіб, серед них 17-річна дівчина, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, влучання зафіксовано на території Основ'янського району міста.

"Через збройну атаку постраждало семеро цивільних людей. 48-річного чоловіка, жінок 50 і 43 років, а також 17-річну дівчину доставили до лікарні", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, вибито вікна.