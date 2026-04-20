Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік, однак оборонний сектор готовий виробляти об'єми на $60 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні 30 мільярдів вкладаємо в українську оборону, на 26-й рік це завдання... Сьогодні наша оборонка каже, ми вже виробляємо, готові виробляти об'єми на 60", – сказав Зеленський у інтерв'ю для телемарафону, повна версія якого транслювалася у понеділок.