21:27 20.04.2026

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік, однак оборонний сектор готовий виробляти об'єми на $60 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні 30 мільярдів вкладаємо в українську оборону, на 26-й рік це завдання... Сьогодні наша оборонка каже, ми вже виробляємо, готові виробляти об'єми на 60", – сказав Зеленський у інтерв'ю для телемарафону, повна версія якого транслювалася у понеділок.

Теги: #оборона #опк #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

20:59 20.04.2026
Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

20:57 20.04.2026
Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

20:44 20.04.2026
Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

16:23 20.04.2026
Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

10:57 20.04.2026
Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

Для потреб оборони державі повернуто цього року 296 млн грн – генпрокурор

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

20:48 19.04.2026
Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ – ПС

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Україна розширює консульську мережу за кордоном – Сибіга вручив патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

