21:18 20.04.2026

Зеленський затвердив відзнаку "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"

Президент України Володимир Зеленський напередодні 40 роковин з дня аварії на Чорнобильській АЕС підписав указ про відзначення громадян України, які брали безпосередню участь у ліквідації її наслідків.

Відповідний документ за №323/2026 від 20 квітня оприлюднено на сайті Офісу президента у понеділок.

Указом зокрема затверджено положення про відзнаку президента України "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"; малюнок відзнаки президента України "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"; малюнок зразка бланка посвідчення до відзнаки президента України "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Відзнакою президента України "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" нагороджуються громадяни України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нагородження відзнакою посмертно не здійснюється.

На лицьовому боці відзнаки у центрі на тлі земної кулі розміщено знак радіаційної небезпеки, покритий чорною емаллю. У правій нижній частині – зображення 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС, яке частково накладається на знак радіаційної небезпеки. По колу – напис

Рятівникам світу від ядерної катастрофи. На зворотному боці відзнаки у центрі вміщено напис у п'ять рядків: "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"

Указ набирає чинності з дня його опублікування

 

