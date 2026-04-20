Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

Відповідний документ за №321/2026 оприлюднено на сайті президента України.

За текстом указу, секретареві Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову належить подати пропозиції щодо кандидатури для призначення голови Міжвідомчої комісії з питань військово-промислової політики та оборонних технологій (надалі – Комісія). Зазначається, що Комісія є робочим органом РНБО.

Основними завданнями Комісії є, зокрема, підготовка пропозицій щодо визначення концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій; проєктів нормативно-правових актів, концепцій, міжнародних договорів України з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій. забезпечення узгодженості та ефективності здійснення заходів міжнародного військово-промислового співробітництва, зокрема щодо створення спільних підприємств, проведення досліджень, локалізації виробництва тощо.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, готує в установленому порядку пропозиції щодо концептуальних засад, пріоритетних напрямів з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій, зокрема щодо інституційного забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу.

Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку одержувати від органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, установ, організацій та інших юридичних осіб необхідну інформацію; утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи для вивчення проблемних питань у сфері військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій і підготовки пропозицій щодо їх розв'язання, залучати до роботи в таких групах учених, експертів, фахівців;

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.