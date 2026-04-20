21:13 20.04.2026

Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

Відповідний документ за №321/2026 оприлюднено на сайті президента України.

За текстом указу, секретареві Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову належить подати пропозиції щодо кандидатури для призначення голови Міжвідомчої комісії з питань військово-промислової політики та оборонних технологій (надалі – Комісія). Зазначається, що Комісія є робочим органом РНБО.

Основними завданнями Комісії є, зокрема, підготовка пропозицій щодо визначення концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій; проєктів нормативно-правових актів, концепцій, міжнародних договорів України з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій. забезпечення узгодженості та ефективності здійснення заходів міжнародного військово-промислового співробітництва, зокрема щодо створення спільних підприємств, проведення досліджень, локалізації виробництва тощо.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, готує в установленому порядку пропозиції щодо концептуальних засад, пріоритетних напрямів з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій, зокрема щодо інституційного забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу.

Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку одержувати від органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, установ, організацій та інших юридичних осіб необхідну інформацію; утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи для вивчення проблемних питань у сфері військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій і підготовки пропозицій щодо їх розв'язання, залучати до роботи в таких групах учених, експертів, фахівців;

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 20.04.2026
Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

20:35 18.04.2026
Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

21:15 15.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

18:54 15.04.2026
Затримка підписання законів президентом – це неповага до Ради – нардеп Фріз

Затримка підписання законів президентом – це неповага до Ради – нардеп Фріз

22:38 14.04.2026
Україна була готова до складнощів із отриманням озброєнь за PURL з самого початку війни в Ірані, повідомив Зеленський

Україна була готова до складнощів із отриманням озброєнь за PURL з самого початку війни в Ірані, повідомив Зеленський

04:46 04.04.2026
Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

15:00 03.04.2026
Зеленський постановив закріпити за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу – указ

Зеленський постановив закріпити за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу – указ

16:12 12.03.2026
День румунської мови відзначатиметься в Україні 31 серпня – указ

День румунської мови відзначатиметься в Україні 31 серпня – указ

ВАЖЛИВЕ

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ – ПС

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Україна розширює консульську мережу за кордоном – Сибіга вручив патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

