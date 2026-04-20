Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

"Привітав пана президента зі вступом на посаду та побажав миру й успіхів його країні. Дуже цінуємо, що теперішня позиція Гондурасу спрямована на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та розвиток двосторонніх відносин", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

"Обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких наша країна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації", – зазначив президент.

Лідери домовилися, що їхні команди будуть працювати над підготовкою домовленостей в усіх секторах, які обговорили.