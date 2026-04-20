20:59 20.04.2026

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

"Привітав пана президента зі вступом на посаду та побажав миру й успіхів його країні. Дуже цінуємо, що теперішня позиція Гондурасу спрямована на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та розвиток двосторонніх відносин", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

"Обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких наша країна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації", – зазначив президент.

Лідери домовилися, що їхні команди будуть працювати над підготовкою домовленостей в усіх секторах, які обговорили.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

21:13 20.04.2026
Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

20:57 20.04.2026
Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

20:44 20.04.2026
Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

16:23 20.04.2026
Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

20:48 19.04.2026
Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ – ПС

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Україна розширює консульську мережу за кордоном – Сибіга вручив патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

