Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 квітня, провів нараду з дипломатами щодо активності на кінець квітня і на початок травня.

"Ми визначили формат роботи з Євросоюзом для розблокування пакетів підтримки для України і продовження справедливих обмежень Росії через війну. Ми бачимо, що правильні зміни в європейській політиці можливі і треба підготувати відповідні рішення і щодо пакета підтримки для України, і щодо відкриття кластерів, і щодо санкцій проти Росії", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що "відсутність нових санкційних кроків деморалізує захисників об'єднаної Європи" і налаштовує Росію продовжувати цю війну.

"Не можна давати сигналів слабкості від Європи. З українського боку, як ми і говорили, так і будемо працювати цілком конструктивно з кожним партнером та з ЄС в цілому", – наголосив президент.