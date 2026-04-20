Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

У поліції мають бути переглянуті протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї для захисту людей, заявив президент України Володимир Зеленський.

У вечірньому зверненні у понеділок він повідомив, що повинна бути відповідальність щодо поліцейських, які втекли з місця теракту у суботу у Києві

"І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було", – сказав Зеленський.

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов'язків. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).