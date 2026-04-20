На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Правоохоронці встановлюють обставини поранення дитини у м. Ніжин, повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські", – йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Facebook.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав. У понеділок до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл – 12-річний хлопчик отримав поранення ноги.

За інформацією поліції, потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

Наразі встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.

Вирішується правова кваліфікація події.