Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі (Дніпропетровська обл.) через дронову атаку ворога, повідомила пресслужба Національної поліції.

Раніше повідомлялося про загибель двох літніх жінок через обстріл російських окупантів вдень у понеділок, тоді ж постраждали ще троє цивільних.

"ворог скерував FPV-дрон на службовий автомобіль поліцейських, які працювали на місці попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє правоохоронців зазнали поранень. Під час їх евакуації російські військові здійснили ще один удар – дрон поцілив в автомобіль поліції. Поранення дістав поліцейський", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у понеділок.

Зазначається, що було пошкоджено 2 службові авто. У всіх поліцейських акубаротравми та осколкові поранення.