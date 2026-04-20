20:37 20.04.2026

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі (Дніпропетровська обл.) через дронову атаку ворога, повідомила пресслужба Національної поліції.

Раніше повідомлялося про загибель двох літніх жінок через обстріл російських окупантів вдень у понеділок, тоді ж постраждали ще троє цивільних.

"ворог скерував FPV-дрон на службовий автомобіль поліцейських, які працювали на місці попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє правоохоронців зазнали поранень. Під час їх евакуації російські військові здійснили ще один удар – дрон поцілив в автомобіль поліції. Поранення дістав поліцейський", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у понеділок.

Зазначається, що було пошкоджено 2 службові авто. У всіх поліцейських акубаротравми та осколкові поранення.

 

20:41 20.04.2026
На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

17:53 20.04.2026
Окупанти атакували Нікополь дронами, загинули дві жінки – ОВА

17:02 20.04.2026
В Одесі патрульні затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим і поранив дитину

10:43 19.04.2026
Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

10:58 11.04.2026
Окупанти вдарили по Нікополю, загинув 67-річний чоловік

15:45 07.04.2026
Окупанти вдруге за день поцілили у автобус в Нікопольському районі, 5 поранених – ОВА

14:16 07.04.2026
До чотирьох зросла кількість загиблих у Нікополі – ОВА

12:27 07.04.2026
УЧХ допомагає постраждалим від удару російського дрона по маршрутці у Нікополі

12:42 06.04.2026
Окупанти знов атакували Нікополь, чотирьох людей поранено – обладміністрація

16:27 04.04.2026
До 25 зросла кількість поранених в Нікополі – ОВА

