20:26 20.04.2026

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, який тривалий час висвітлював події російсько-української війни та останнім часом працював у проєкті Bild "Lagezentrum", присвяченому війні в Україні, повідомив про перехід на роботу до неназваного німецько-українського виробника дронів до кінця поточного 2026 року.

"Це правда, що я покину Bild ще цього року. Однак я сам планував оголосити про це лише за кілька місяців, щоб до того часу повністю зосередитися на журналістській роботі в Lagezentrum та поза нею. Попереду – перехід до німецько-українського виробника дронів, який діє з 2023 року і належить до найбільших постачальників для України", – написав Рьопке в Х у понеділок, коментуючи численні запити, які йому надходять з цього приводу.

За його словами, компанія, в який він вирішив працювати, розробляє рішення, які суттєво сприяють обороні країни в Збройних силах України. "Компанія свідомо стримує свою публічну діяльність для захисту своїх співробітників у Німеччині та Україні, тому найближчим часом назву компанії не планується оголошувати", – наголосив Рьопке.

При цьому він подякував Bild за понад 11 років у компанії і пообіцяв розповісти більше, "коли настане час".

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 20.04.2026
Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

17:39 20.04.2026
МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

21:57 17.04.2026
Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

20:41 16.04.2026
Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

19:32 16.04.2026
Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

20:09 15.04.2026
Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

19:42 15.04.2026
Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

19:16 15.04.2026
Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

