Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, який тривалий час висвітлював події російсько-української війни та останнім часом працював у проєкті Bild "Lagezentrum", присвяченому війні в Україні, повідомив про перехід на роботу до неназваного німецько-українського виробника дронів до кінця поточного 2026 року.

"Це правда, що я покину Bild ще цього року. Однак я сам планував оголосити про це лише за кілька місяців, щоб до того часу повністю зосередитися на журналістській роботі в Lagezentrum та поза нею. Попереду – перехід до німецько-українського виробника дронів, який діє з 2023 року і належить до найбільших постачальників для України", – написав Рьопке в Х у понеділок, коментуючи численні запити, які йому надходять з цього приводу.

За його словами, компанія, в який він вирішив працювати, розробляє рішення, які суттєво сприяють обороні країни в Збройних силах України. "Компанія свідомо стримує свою публічну діяльність для захисту своїх співробітників у Німеччині та Україні, тому найближчим часом назву компанії не планується оголошувати", – наголосив Рьопке.

При цьому він подякував Bild за понад 11 років у компанії і пообіцяв розповісти більше, "коли настане час".