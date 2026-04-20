Інтерфакс-Україна
Події
20:08 20.04.2026

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

2 хв читати
Фото: https://t.me/synegubov

У понеділок 10 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також обладнання для сканування було передано Харківському обласному Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для медиків, які рятують цивільних на прифронтових і прикордонних територіях, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом ставимо перед собою першочергове завдання – обладнати 50 карет "екстренки" системами РЕБ. Також ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо постачання ще 35 таких систем. Це обладнання є життєво необхідним для безперервної роботи наших бригад на прифронтових і прикордонних територіях області", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, йдеться про забезпечення комплексного захисту для медиків, які рятують цивільних передусім на Вовчанському, Куп'янському та Ізюмському напрямках.

За даними Синєгубова, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області внаслідок російських ударів по автомобілях екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов'язків загинули четверо медиків, ще понад 20 – зазнали поранень.

Цього року ворожі безпілотники неодноразово атакували карети швидкої медичної допомоги. Зокрема, 15 березня у районі Червоної Хвилі російський fpv-дрон поцілив в автомобіль екстреної допомоги, який перевозив поранених. Загинули 56-річний медичний технік та 27-річний фельдшер. 53-річний медпрацівника шпиталізований з пораненням.

19 березня російський fpv-дрон вибухнув поруч із автомобілем "швидкої" у Грушівці Куп'янського району області. 57-річна парамедикиня та 31-річний водій отримали акубаротравми.

25 березня Синєгубов заявив, що всі карети швидкої допомоги, які допомагають цивільним поблизу зони бойових дій, мають бути забезпечені засобами РЕБ.

 

Теги: #реб #харківщина #медики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 20.04.2026
Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

16:41 20.04.2026
Харків'янина засудили до 15 років за передачу даних ФСБ про об'єкти критичної інфраструктури та ЗСУ

13:36 18.04.2026
Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

13:28 18.04.2026
Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

10:58 14.04.2026
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

10:42 14.04.2026
Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДІМ" для Харківщини – Свириденко

21:36 13.04.2026
У Херсоні російський дрон атакував бригаду "екстренки", двоє медиків у лікарні – МВА

16:57 13.04.2026
Кількість постраждалих у Богодухові зросла до 4, серед них 7-річна дитина

16:41 13.04.2026
Одна людина загинула, ще 3 постраждали внаслідок російського удару БпЛА по прифронтовому Великому Бурлуку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА