Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

Фото: https://t.me/synegubov

У понеділок 10 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також обладнання для сканування було передано Харківському обласному Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для медиків, які рятують цивільних на прифронтових і прикордонних територіях, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Загалом ставимо перед собою першочергове завдання – обладнати 50 карет "екстренки" системами РЕБ. Також ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо постачання ще 35 таких систем. Це обладнання є життєво необхідним для безперервної роботи наших бригад на прифронтових і прикордонних територіях області", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, йдеться про забезпечення комплексного захисту для медиків, які рятують цивільних передусім на Вовчанському, Куп'янському та Ізюмському напрямках.

За даними Синєгубова, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області внаслідок російських ударів по автомобілях екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов'язків загинули четверо медиків, ще понад 20 – зазнали поранень.

Цього року ворожі безпілотники неодноразово атакували карети швидкої медичної допомоги. Зокрема, 15 березня у районі Червоної Хвилі російський fpv-дрон поцілив в автомобіль екстреної допомоги, який перевозив поранених. Загинули 56-річний медичний технік та 27-річний фельдшер. 53-річний медпрацівника шпиталізований з пораненням.

19 березня російський fpv-дрон вибухнув поруч із автомобілем "швидкої" у Грушівці Куп'янського району області. 57-річна парамедикиня та 31-річний водій отримали акубаротравми.

25 березня Синєгубов заявив, що всі карети швидкої допомоги, які допомагають цивільним поблизу зони бойових дій, мають бути забезпечені засобами РЕБ.