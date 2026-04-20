Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

Запобігти випадкам збройного насильства проти цивільних можливо лише через системні рішення, зокрема повний облік зброї, контроль за її походженням та зберіганням, – вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Щоб у майбутньому мінімізувати ризик повторення таких трагедій, потрібні фахові системні рішення, а не гра на емоціях. Йдеться про повний облік зброї, жорсткий контроль за її походженням та зберіганням, обмін даними між усіма правоохоронними органами, посилення відповідальності за незаконний обіг зброї, а також про чіткі та вичерпні протоколи щодо дій правоохоронців у таких випадках", – сказала Фріз в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, в умовах дванадцятого року війни питання нелегальної зброї стало одним із ключових викликів для внутрішньої безпеки країни й влада більше не має права це питання ігнорувати. Фріз підкреслила, що ворог активно намагатиметься скористатися "сірою зоною", у якій нині перебуває обіг нелегальної зброї.

"Влада зобов'язана дати не лише правову оцінку цьому злочину, а й чесну відповідь суспільству: як стало можливим, що озброєна людина отримала можливість вбивати людей у столиці, і чому механізми запобігання, що існують, не спрацювали", – наголосила народна депутатка.

Відповідаючи на запитання, щодо доцільності легалізації короткоствольної зброї для самозахисту, Фріз зазначила: "Такі рішення не можуть ухвалюватися під впливом емоцій після чергової трагедії. Спочатку влада повинна створити повноцінну систему контролю: єдиний реєстр, реальні перевірки, обов'язкове навчання, жорсткі критерії допуску до володіння зброєю та невідворотну відповідальність за порушення. І лише після цього можлива предметна законодавча дискусія про модель цивільного обігу короткоствольної зброї".

Як повідомлялося, 18 квітня в Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у магазині. Після штурму, проведеного спецпризначенцями КОРД Нацполіції, нападника було ліквідовано. За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті (Донецька обл.), а згодом – у Києві. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Внаслідок стрілянини в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, а загальна кількість загиблих зросла до семи осіб.