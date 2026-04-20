19:25 20.04.2026

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

Запобігти випадкам збройного насильства проти цивільних можливо лише через системні рішення, зокрема повний облік зброї, контроль за її походженням та зберіганням, – вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Щоб у майбутньому мінімізувати ризик повторення таких трагедій, потрібні фахові системні рішення, а не гра на емоціях. Йдеться про повний облік зброї, жорсткий контроль за її походженням та зберіганням, обмін даними між усіма правоохоронними органами, посилення відповідальності за незаконний обіг зброї, а також про чіткі та вичерпні протоколи щодо дій правоохоронців у таких випадках", – сказала Фріз в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, в умовах дванадцятого року війни питання нелегальної зброї стало одним із ключових викликів для внутрішньої безпеки країни й влада більше не має права це питання ігнорувати. Фріз підкреслила, що ворог активно намагатиметься скористатися "сірою зоною", у якій нині перебуває обіг нелегальної зброї.

"Влада зобов'язана дати не лише правову оцінку цьому злочину, а й чесну відповідь суспільству: як стало можливим, що озброєна людина отримала можливість вбивати людей у столиці, і чому механізми запобігання, що існують, не спрацювали", – наголосила народна депутатка.

Відповідаючи на запитання, щодо доцільності легалізації короткоствольної зброї для самозахисту, Фріз зазначила: "Такі рішення не можуть ухвалюватися під впливом емоцій після чергової трагедії. Спочатку влада повинна створити повноцінну систему контролю: єдиний реєстр, реальні перевірки, обов'язкове навчання, жорсткі критерії допуску до володіння зброєю та невідворотну відповідальність за порушення. І лише після цього можлива предметна законодавча дискусія про модель цивільного обігу короткоствольної зброї".

Як повідомлялося, 18 квітня в Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у магазині. Після штурму, проведеного спецпризначенцями КОРД Нацполіції, нападника було ліквідовано. За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті (Донецька обл.), а згодом – у Києві. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Внаслідок стрілянини в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, а загальна кількість загиблих зросла до семи осіб.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

21:22 18.04.2026
Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

21:09 18.04.2026
СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

20:35 18.04.2026
Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

18:47 18.04.2026
В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:12 18.04.2026
В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

18:03 18.04.2026
Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

