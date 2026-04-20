19:16 20.04.2026

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

Екіпажу патрульної поліції, що першими прибули на місце стрілянини у Києві у суботу, оголошено підозру у службовій недбалості, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини. Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.", – написав він у Телеграмі.

Кравченко зазначив, що через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

"Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України", – резюмував він.

За інформацією Державного бюро розслідувань, двом працівникам патрульної поліції, які під час збройного нападу не вжили необхідних заходів для зупинення стрілянини та захисту людей повідомили про підозру.

"За даними слідства, 18 квітня 2026 року екіпаж патрульної поліції ніс службу у Голосіївському районі Києва. Перед заступанням на чергування правоохоронці отримали табельну вогнепальну зброю та службовий автомобіль. Під час патрулювання екіпаж отримав виклик щодо побутового конфлікту. Близько 16:33 поліцейські прибули до житлового будинку на вул. Деміївській. За попередньою інформацією, там чоловік під час конфлікту спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши людей біля під'їзду", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДБР.

За інформацією бюро, після цього стрілець повернувся до квартири, підпалив її, а згодом знову вийшов на вулицю вже з карабіном та продовжив стріляти по людях. На момент прибуття правоохоронці бачили поранену дитину та двох дорослих із вогнепальними пораненнями, яким перехожі намагалися надати допомогу.

"Поліцейські були обізнані про озброєного нападника та реальну загрозу для життя людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад. Однак правоохоронці не застосували зброю і не вжили жодних заходів для припинення стрілянини. Натомість екіпаж покинув місце події, фактично залишивши поранених та інших людей без захисту", – зазначили правоохоронці.

За даними слідства, неналежне виконання службових обов'язків могло сприяти тому, що нападник продовжив стрілянину.

Наразі двом працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки – загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. У межах розслідування перевіряється причетність інших осіб, які перебували на місці події, встановлюють усі обставини трагедії.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Як повідомлялося, 18 квітня в Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у магазині. Після штурму, проведеного спецпризначенцями КОРД Нацполіції, нападника було ліквідовано. За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті (Донецька обл.), а згодом – у Києві. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Внаслідок стрілянини в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, а загальна кількість загиблих зросла до семи осіб.

