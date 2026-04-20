Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

Столичний ТРК Plaza Sport Outlet, який отримав пошкодження внаслідок російського обстрілу Києва 16 квітня, відновив роботу у звичайному режимі.

"16 квітня 2026 року внаслідок нічної атаки наш ТРК зазнав пошкоджень. Проте ми не здалися. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося відновити роботу, і ми знову відкриті для вас", – йдеться у повідомленні комплексу в Instagram.

Як зазначила Асоціація ритейлерів України, фітнес-клуб Sport Life у складі комплексу поки закритий, проте тренажерні та кардіо зони будуть відкрити найближчим часом. Басейн при цьому буде відкритий пізніше через отримані пошкодження.

За її даними, пошкодження внаслідок удару отримали вхідна група та внутрішня частина фасаду будівлі. Крім того, були зафіксовані пошкодження скління, дверей, окремих елементів фасаду, інженерних вузлів та внутрішніх приміщень загального користування. Торгові зали майже не постраждали.