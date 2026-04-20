Вибух на підприємстві біля Рівного стався через газовий балон, відомо про 9 постраждалих – ОВА

За попередніми даними, на підприємстві поблизу міста Рівне вибухнув газовий балон, кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"На підприємстві біля Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців. Це сталося під час зварювальних робіт. Внаслідок вибуху постраждало 9 людей. З них двоє – у тяжкому стані", – написав він у Телеграмі.

Відповідні служби продовжують працювати на місці події.

Раніше повідомлялось про вісім постраждалих внаслідок вибуху на підприємстві поблизу міста Рівне, один із них перебуває у тяжкому стані

Назва та точне місцезнаходження підприємства не повідомляється.