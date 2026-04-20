Інтерфакс-Україна
Події
19:06 20.04.2026

Вибух на підприємстві біля Рівного стався через газовий балон, відомо про 9 постраждалих – ОВА

1 хв читати
За попередніми даними, на підприємстві поблизу міста Рівне вибухнув газовий балон, кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"На підприємстві біля Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців. Це сталося під час зварювальних робіт. Внаслідок вибуху постраждало 9 людей. З них двоє – у тяжкому стані", – написав він у Телеграмі.

Відповідні служби продовжують працювати на місці події.

Раніше повідомлялось про вісім постраждалих внаслідок вибуху на підприємстві поблизу міста Рівне, один із них перебуває у тяжкому стані

Назва та точне місцезнаходження підприємства не повідомляється.

 

Теги: #постраждалі #рівне #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

19:13 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

15:54 20.04.2026
Вибух стався на підприємстві поблизу Рівного, відомо про 8 постраждалих – поліція

08:44 20.04.2026
На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

19:45 19.04.2026
Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

13:28 18.04.2026
Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

09:08 18.04.2026
У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

08:47 18.04.2026
ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

15:01 17.04.2026
Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА