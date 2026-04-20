Засилля вживаних авто та переважне знаходження "в тіні" залишається основною проблемою авторинку України – думка

Постійне зростання частки вживаних автомобілів на авторинку України, перебування основної частини цього ринку в "тіні" задля мінімізації сплати податків залишається основною проблемою авторинку, вважають офіційні оператори ринку.

Відповідні проблеми були озвучені в презентації щодо проблематики авторинку, представленої засновником автомобільної групи ViDi Віталієм Джуринським на організованому Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) круглому столі "Детенізація та регуляція автомобільного ринку України" наприкінці минулого тижня в Києві.

За наданими Джуринським даними, 2025 року при скороченні населення на 25%, обсяг продажів автомобілів зріс на 15% – до 1,2 млн од., тобто на 1 тис осіб припало 40 автомобілів (на 60% більше), однак вживані авто витіснили нові і досягли частки 93% (успішного для авторинку 2008 року їх частка становила 38,5%)

"За останні 10 років імпортовано майже у 3,5 рази більше вживаних авто (2,6 млн шт.), ніж нових (0,8 млн шт.). Середній вік автомобілів в Україні досяг 24 років, що удвічі перевищує показник ЄС (12 років)", – зазначив Джуринський.

Він підкреслив, що в ЄС середній норматив по доходам від автомобільної галузі становить 1% ВВП, і за такого нормативу бюджет України має отримувати 80 млрд грн, однак за 2025 рік галузь сплатила до бюджету лише 10,4 млрд грн (у 8 разів менше).

"Із цієї суми, згідно з даними парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) від 5 березня поточного року лише 15 найбільших груп автотрейдерів сплатили 9,5 млрд грн (91%), тоді як всього зареєстровані, як продавці транспортних засобів 1525 юросіб і 80 ФОП", – навів дані Джуринський.

Він додав, що щороку в Україні понад 1 млн продажів автомобілів здійснюється без сплати податків, через пільги та непрозорі схеми. Зокрема, попри заборону ФОП здійснювати торгівлю автомобілями як підакцизним товаром, у 2025 році 53 ФОП офіційно реалізували авто на суму 11,7 млрд грн, сплативши лише 3 млн грн податків.

"Їх податкове навантаження становило 0,025% від обороту – у 156 разів менше, ніж у легальних автотрейдерів (3,9%)", – порівняв він, підкресливши, що офіційні дилерські холдинги 2025 року реалізували тільки 10,7 тис. авто, тобто 1% від обсягу всього ринку продажів.

Крім того, Джуринський вважає, що не були досягнуті екологічні цілі від запровадження податкових пільг на електромобілі, а бюджет недоотримав за 2018-2025 роки близько 65 млрд грн.

"Також виникла проблема утилізації акумуляторів електромобілів, яка може створити додаткову діру в бюджеті на EUR400 млн. Однак, не були зменшені екологічні ризики щодо викидів СО2, оскільки імпорт вживаних авто із ДВЗ у 9 разів перевищив імпорт електромобілів", – додав він.

Він зауважив, що власники електромобілів не платять так званий "дорожній збір" на утримання автодоріг, однак заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач своєю чергою зазначив, що і авто з ДВЗ не платять наразі такий налог, бо наразі не існує так званого "дорожнього фонду".

"У нас на сьогодні дороги профінансовані з акциза, без акциза і так далі на 30% мінімальної необхідності., тобто з необхідних мінімально 35 млрд на цей рік виділено 12 млрд. Ми плануємо залучати приватні інвестиції, створювати проекти публічно-приватного партнерства, в тому числі у будівництві, реконструкції і утримання доріг", – повідомив Деркач.

Він також нагадав, що в рамках зобов'язань перед ЄС в Україні до 2027 року має бути запроваджено обов'язковий технічний контроль (ОТК) для всього автотранспорту (наразі його не проходять легкові авто), і повідомив, що відповідний законопроєкт наразі проходить громадське обговорення.

Крім того, міністерство пропонує ліквідувати сертифікацію авто, замінивши її ОТК.

В свою чергу генеральний директор компанії "Прайд Мотор" Сергій Дашко зауважив, що в Україні наразі достатньо нормативної бази для регулювання цих питань.

"Питання не в процедурі сертифікації, питання в тому, що вона практично не виконується", – зазначив Дашко, додавши, що в Україні жахлива статистика дорожньо-транспортних пригод (ДТП), зокрема і з неналежного технічного стану автомобілів, тих же пригнаних "американців", які примудряються проходити сертифікацію.

Як резюмується в презентації, для змінення існуючої ситуації на авторинку, зокрема, необхідно унеможливити заниження вартості автомобіля для оподаткування при його продажу чи розмитненні. При цьому зауважується, що визначення вартості авто як середньоринкова вартість, визначена на сайті Мінекономіки, майже не працює, бо в системі відсутня половина моделей автомобілів, що продаються в Україні.

Другий спосіб – ринкова вартість, розрахована суб'єктом оціночної діяльності – викликає сумніви у об'єктивності оцінок незалежних оцінювачів, адже 44% вживаних авто продаються дешевше 50 тис. грн.

Пропонується також запровадити мінімальний термін володіння автомобілем для отримання пільги при його продажу у три роки, оскільки наразі кожен громадянин може продати один автомобіль у рік без сплати податків і відсутність обмежень у терміні володіння автомобілем від 1 дня до 12 місяців сприяє використанню цієї пільги у тіньових схемах.

Крім того, оператори ринку пропонують переглянути державну стратегію із оподаткування електромобілів з урахуванням європейського досвіду.