18:51 20.04.2026

Ексчиновниця Херсонської ОВА отримала 7 років позбавлення волі за заволодіння коштами при обстеженні ушкоджених об'єктів

Оголошений вирок колишній посадовиці Херсонської ОВА, власниці та директору приватної компанії, які заволоділи 7,7 млн грн державних коштів при обстеженні ушкоджених Росією об’єктів, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) та Національному антикорупційне бюро (НАБУ).

"20 квітня 2026 року ВАКС оголосив вирок колишній очільниці одного з Департаментів Херсонської ОВА, власниці та директору приватної компанії. Осіб визнано винуватими у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об’єктів у Херсонській області, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі НАБУ.

У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з Департаментів Херсонської ОВА, діючи спільно із власником приватної компанії, організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору про обстеження технічного стану 107 об’єктів соціальної інфраструктури.

З’ясувалося, що вартість виконаних робіт із технічного обстеження була завищена більш ніж у 15 разів. Як наслідок, із резервного фонду Кабінету Міністрів України перераховано зайвих 7,7 млн грн, якими й заволоділи викриті особи.

Вироком суду колишню посадовицю Херсонської ОВА визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Її засуджено до 7 років 2 місяців позбавлення волі.

Власницю приватної компанії визнано винуватою за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Її засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі.

Директор приватної компанії отримав покарання у виді 7 років позбавлення волі (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Зазначається, що у засуджених конфісковано усе належне їм на праві власності майно, а також їх позбавлено права обіймати посади на підприємствах, в організаціях та установах всіх форм власності, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на два роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

