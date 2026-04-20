26 російських "Кинджалів" вдалося знешкодити з початку року завдяки розгортанню системи РЕБ "Ліма" – компанія

Система РЕБ стратегічного рівня "Ліма", розроблена у 2022 році для протидії БпЛА (зокрема Shahed-136 / Герань-2) та керованим авіаційним бомбам (КАБам), ефективно відхиляє аеробалістичні ракети, повідомила "Інтерфакс-Україна" компанія-розробник Cascade Systems.

У компанії зазначили, що за перші три місяці 2026 року завдяки розгортанню системи у низці регіонів України вдалося знешкодити 26 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", а загалом – з початку застосування системи – 58 "Кинджалів".

Крім цього, за перший квартал 2026 року система відхилила 33 крилаті ракети й понад 10 000 БпЛА. Також "Ліма" знешкоджує понад 98% КАБів, випущених в зонах дії системи.

Нові комплекси інтегруються в загальну систему протиповітряної оборони, забезпечуючи відведення повітряних засобів ворога від їхніх цілей у максимально безпечні зони.

Начальник управління радіоелектронної боротьби Сухопутних військ ЗС України Максим Скорецький, слова якого наводить компанія, заявив, що інтеграція "Ліми" в систему ППО створює додатковий рубіж протиповітряної оборони.

"Це дозволяє системі знешкоджувати дрони та ракети, які вже подолали зовнішнє кільце перехоплення. Таким чином, створюється багатошарова – ешелонована – оборона. Така взаємодія суттєво підвищує відсоток засобів нападу ворога, що не досягають цілі під час атак", – сказав він.

Представник "Нічної Варти", військового підрозділу, який експлуатує систему, підтвердив її високу ефективність у захисті об’єктів:

"Ліма" – це єдина в Україні система, що пройшла міжвідомчі випробування та довела свою ефективність проти 12– та 16-канальних CRPA-антен, якими зараз оснащені російські БПЛА, КАБи, крилаті та балістичні ракети. У районах її дії ми фіксуємо максимально високу ефективність захисту об’єктів. Зокрема, нам вдалося знешкодити 58 із 59 "Кинджалів", запущених по об’єктах, які ми захищаємо. Комплекс створює радіоелектронний бар’єр, що блокує супутникову навігацію дронів-камікадзе та критично порушує роботу високоточної зброї противника, яка використовує супутникову навігацію для наведення. З огляду на результативність, перевірену в реальних боях, сьогодні доцільно прискорити масштабування використання таких систем для захисту стратегічних вузлів по всій країні", – розповів військовий.

Керівник Cascade Systems підкреслив, що використання РЕБ такого класу дозволяє раціональніше розподіляти ресурс ППО, створюючи додатковий невогневий рубіж захисту об’єктів:

"Сьогодні комплекс допомагає змінити економіку протистояння. У ситуаціях, коли ціль можна дезорієнтувати за допомогою радіоелектронного впливу, це дозволяє не витрачати дефіцитні зенітні ракети на кожну загрозу або підстрахувати вогневі засоби перехоплення під час масованих атак. Це асиметрична відповідь: замість виснажливої дуелі "ракета проти ракети" ми використовуємо інструмент, який спричиняє критичне відхилення високоточної зброї ворога від цілі на фінальному етапі польоту", – наголосив він.

РЕБ "Ліма" – один із продуктів Cascade Systems; система РЕБ стратегічного рівня, що реалізує концепцію асиметричного захисту неба. Через комбінацію джемінгу, спуфінгу та кібервпливу вона примусово втручається в навігацію ворожої зброї, нейтралізуючи її здатність до ураження цілі.