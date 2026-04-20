17:53 20.04.2026

Окупанти атакували Нікополь дронами, загинули дві жінки – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Дві жінки похилого віку загинули у Нікополі через ворожу дронову атаку, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа

"Двоє людей загинули. Ворог атакував FPV-дроном Нікополь. Пошкоджені п’ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, 77-річна жінка загинула на місці. "Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. На жаль, врятувати її не вдалося", – повідомив Ганжа.

Теги: #дніпропетровщина #нікополь #атака_бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 20.04.2026
Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

18:56 20.04.2026
Цивільний чоловік загинув на Херсонщині через ворожу атаку дроном – ОВА

Цивільний чоловік загинув на Херсонщині через ворожу атаку дроном – ОВА

17:24 20.04.2026
У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

09:56 19.04.2026
Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

13:36 18.04.2026
Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

15:01 17.04.2026
Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

10:58 11.04.2026
Окупанти вдарили по Нікополю, загинув 67-річний чоловік

Окупанти вдарили по Нікополю, загинув 67-річний чоловік

15:45 07.04.2026
Окупанти вдруге за день поцілили у автобус в Нікопольському районі, 5 поранених – ОВА

Окупанти вдруге за день поцілили у автобус в Нікопольському районі, 5 поранених – ОВА

14:16 07.04.2026
До чотирьох зросла кількість загиблих у Нікополі – ОВА

До чотирьох зросла кількість загиблих у Нікополі – ОВА

12:33 07.04.2026
Колишній командир частини Нацгвардії та ексначальник штабу підозрюються в нарахуванні незаконних "бойових" – ДБР

Колишній командир частини Нацгвардії та ексначальник штабу підозрюються в нарахуванні незаконних "бойових" – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський: Можливі правильні зміні в європейській політиці і треба підготувати відповідні рішення щодо пакета підтримки України

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Запобігти збройному насильству проти цивільних можливо лише через системні рішення – нардеп

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

