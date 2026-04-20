Окупанти атакували Нікополь дронами, загинули дві жінки – ОВА

Дві жінки похилого віку загинули у Нікополі через ворожу дронову атаку, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа

"Двоє людей загинули. Ворог атакував FPV-дроном Нікополь. Пошкоджені п’ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, 77-річна жінка загинула на місці. "Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. На жаль, врятувати її не вдалося", – повідомив Ганжа.